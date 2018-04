Elasime kevadel talve üle, elame ka suvel kevade üle!

“Oleme nõus, et isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine on elavdanud meie majandus- ja kultuurielu, kuid avatud piiridel on ka oma varjupool,” selgitab Urvaste endine vallavanem Valdur Rindkere (WTF, OMG), kes on algatanud üldrahvaliku liikumise “Helesinine Urvaste”.

“Eriti suured mõõtmed on endise naabervalla elanike tung Urvastesse võtnud pärast lume sulamist ning ilmade soojenemist,” lisab mees, kes on esmajoones mures kohaliku tööturu pärast.