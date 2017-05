EMADEPÄEVA VIDEO: Laste sõnul oskavad emad teha hästi torti, lobi ja kalli

Emadepäeva eel palusime kuuel põngerjal rääkida oma emast. Kõik nad ütlesid, et nende ema on ilus. Tõsi, mõni ema kannab millegipärast kogu aeg meiki, teine on aga väga armas.

Lisaks selgus, et lastele meeldib emaga koos mängida, rattaga sõita ja poes käia. Mõni ema oskab väga hästi kallistada ja pai teha, teine valmistab aga maitsvat lobi. Kõgile emadele soovime toredat emadepäeva!

