Erika Salumäe Barcelona OMi eel: minu võimalustesse ei usutud

Eestile tegi Barcelona olümpia edukaks eelkõige Erika Salumäe trekisprindis võidetud kuldmedal. See oli taasiseseisvunud riigile esimene kuldmedal olümpiamängudelt pärast 56aastast vaheaega. Just nii palju aastaid oli möödunud Kristjan Palusalu sinimustvalge lipu all võidetud viimasest kullast. Salumäest sai Palusalu kõrval teine Eesti sportlane, kes kroonitud kahekordseks olümpiavõitjaks.

Neli aastat varem Soulis NSV Liidu koondise dressis olümpiavõiduni jõudnud Salumäe on tunnistanud, et need kaks olümpiavõitu olid sootuks erinevad.

“Vahe on kahel kuldmedalil väga suur. Tänane on palju rohkem väärt. Selleni jõuda oli palju raskem. Ja kui keegi ütleks: Erika, istume sadulasse ja teeme paarkümmend kilomeetrit, ma ei nõustuks. Ma tahaksin puhata. Olen väsinud,” lausus Erika pärast Barcelonat.