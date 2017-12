Erika Salumäe: tippsport on täielik vastand inimese normaalsele arengule

"Tippsport on täiesti vastand inimese normaalsele arengule. Sa iga päev ületad oma organismi füüsiliselt, ka vaimselt, mis ei ole tegelikult normaalne. Seda ala valides olin teismeline, 14–15aastane. Mul olid siis juba kindlad sihid. Ja kindlad otsused. Sõbrad on mõnikord imestanud, et kuidas küll juba nii noorelt... Oma tõuke andis sellele muidugi ka lapsepõlv, mis oli karm. Seda ma ei soovi kellelegi."

Asja müüki jõudnud raamatus “Südame põhjast...” on see kõik kirjas.

"Kerge selle raamatu tegemine polnud. Ma ei arvanud, et paljusid oma elu lugusid enda seest taas välja kaevata ning meenutada on nii raske. Aga nüüd on kõik kuidagi selgem ja parem.

Aga mina ei oleks rahul sellise eluga, kus kõik tehakse su eest ära ja ise ei pea millegi nimel pingutama. Kas või üks pisikene võit annab juba väga hea tunde."