Eriti armastavad pulli teha need, kellel on alles vasika aru peas

Sergei Kraana: Söömine on ebaeetiline

Mitmed “toitumisteadlased” väidavad, et liha söömine on tervislik, kuna see sisaldavat inimestele vajalikke toitaineid. Kuid liha ei teki poelettidele iseenesest. Selleks kasvatatakse loomi (sead, lambad, veised), kes enne poodi jõudmist jõhkralt tapetakse.

Niisamuti toimitakse lindude (kanad, haned, pardid, kalkunid) ja kaladega (ahven, siig, lest, forell, räim). Eriti küüniline on fakt, et aastal 2007 valiti räim Eesti rahvuskalaks. Kuid selle asemel, et meie rahvuslikku uhkust hoida ja kaitsta, on enamik eestlasi valmis pikemalt mõtlemata räime sööma.