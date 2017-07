Esimene kooride Eurovisioon toimub Riias

Kooride Eurovisiooni korraldab Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU), nagu ka võistlusi Eurovision Young Musicians, Eurovision Young Dancers, Junior Eurovision ning paljusid dokumentaalprojekte ja muid ühisülekandeid, mis on EBU üks missioone.

Traditsioonilistest muusikakonkurssidest – on need siis kooridele, instrumentalistidele või balletitantsijatele – eristab neid see, et korraldajateks on telejaamad ning võistluste tingimused ja formaat on kohaldatud suurele auditooriumile. Osalejaid valivad EBU liikmesriigid, kes katavad koos kulud ja annavad siis võistluse oma riigis ka eetrisse.

See, et koorimuusika järsku suurtele ekraanidele jõudis, on aja märk. Olukorras, kus maailm on muutunud nii ebastabiilseks ja ärevust tekitavaks, on kõik rahvaid ühendavad tegevused teretulnud.