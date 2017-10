Euroopa ahjualused tahavad ära keelata ahikütte

Eesti Mereakadeemias töötas kord õppejõud, kes oli terves koolis tuntud sellega, et ei pannud kunagi mitterahuldavat hinnet. Kord vedas üks üliõpilane sõpradega kihla, et tal õnnestub saada eksamil hindeks mitterahuldav. Eksamil sattus üliõpilasele üsna lihtne pilet: “Laeva käitumine ekstremaalses olukorras.” − “Noo, rääkige,” lausus õppejõud. “Ei tea!” vastas üliõpilane. “Aga oletame, et laeval on tulekahju, mida te siis teete?” − “Mitte midagi!” – “Õige! Peamine on mitte paanikasse sattuda! Võite minna! Hinne neli.”