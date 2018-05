Eurovisioonist mitmeti

Eurovisiooni lauluvõistlus on vaatajaid paelunud aastakümneid, kuigi iga riik suhtub sellesse omamoodi – Skandinaavia ja Ida-Euroopa rahvad armastavad seda, prantslastel ning brittidel on aga vastakamaid arvamusi. Ometi kogub see suur etendus igal aastal rekordilise vaatajaskonna, kui ligi 200 miljonit fänni oma riigile pöialt hoiavad.