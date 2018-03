EV100 läbi numeroloogia: arvud valitsevad maailma kaheteistaastase intervalliga

Sellel pildil on nii mõnigi isik, kellele numeroloogia ennustab peatset võimutäiust. Veiko Vares

Tähistades Eesti omariikluse sajandat sünnipäeva, tuleb tõdeda, et rohkem kui poole sellest ajast pole meil oma riiki olnud ja et kauaaegseim valitseja saja aasta jooksul on olnud Johannes Käbin. Ning aastaks 2020 saab iseseisvusaega kokku samavõrra kui alluvolekut.