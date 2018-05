Eve Kivi ütleb, et kui hakkab pildistamisele kaasa mõtlema, siis kaovad aastad mõtteist ja ta on enda vastu sama nõudlik nagu nooruses. SVEN ARBET

Noore neiuna näitlejakutsest unistanud Eve Kivi vaevalt oskas ette näha, millisesse pöörisesse valitud ala ta paiskab. 80 eluaastat on möödunud sellise tempoga, et neis on ainest mitme raamatu jagu.