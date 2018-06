FILMIELAMUS: Lehm läinud, piimapukk pehkinud

“Ma pole veel sugugi vana mees!” hüüatan hommikuti peeglisse vaadates. “Olen ikka küll!” tõdesin, kui olin ära vaadanud Sirje Pärismaa filmi “Piimapukimaailm”.

”Piimapukimaailm” Hinne: 5 Autor Sirje Pärismaa. Režissöör Ahti Tubin. Operaator Urmas Reisberg. Kestus 45 min.

Mõned head aastakümned tagasi oli meie maailm, see tähendab Eesti, palju üldisem ja ühetaolisem kui praegu. Jah, muidugi vaadati igatsevalt linna poole, aga maal elas ka terve hulk teotahtelisi mehi ja naisi, linnainimeste isasid ja emasid, kes olid otsustanud, et siia me sündisime, siin me elame ja siit viiakse meid ka kalmuaiale.

Viimane ongi paljudel juhtudel teoks saanud. Jumala rahus hingavad ka mu armas lell Mati ja tema toimekas kaasa Elsa, kes tõid piimapuki – täpsemalt piima kokkuostu viimise – minugi ellu.

Muidugi oli mu poisielu ilma piimapukitagi üsna huvitav: suure toa klaasidega kapis ootasid raamatud, isa tehtud postkastis kolmel päeval nädalas Spordileht, kuuldekauguses aga keraamikatehas, mille mürin ei lubanud hetkekski unustada, et elasime okupeeritud maal.

Seevastu maa ja temast voolav piimajõgi olid minu jaoks midagi erilist, lausa filosoofilist.

Eestilikkuse eriline võlu