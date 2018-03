FOTO | Üvasi talus Põlvamaal sündisid täna hommikul suure kisa saatel kaks toredat kitsepoissi

Hommikul õige vara helises Üvasi talu perenaise Anne Grünbergi telefon. Üvasi talu laudahaldjal Tiinal oli mure: Totte teeb hädakisa.

Totte on üks pere esimestest kitsedest, 10-aastane saane tõu sugemetega tõeline daam. Totte isa on üks väheseid Eestisse toodud puhtatõulistest paberitega saanedest, kes osteti riigi toetusega lootuses kitsekasvatusele Eestis hoog sisse saada. Totte on iseloomuga, ta teab oma väärtust ja naljalt uusi trikke ei õpi.

Alguses keeldus ta lüpsiplatvormile minemast, temaga tuli mitu nädalat vaeva näha enne kui ta ise platvormile ronima nõustus. Aga 70 kg kaaluvat kitse tõsta ei jõua ja kaks jalga nelja jala vastu on ka suht lootusetu. Tänase päevani on Tottel meie suurel lüpsiplatsil oma koht. Kui keegi noorematest on selle koha hõivanud siis Totte platsile ei lähe. Ta ei ole nõus kusagil mujal olema. Ka jõusööda küna juures peab daamile vääriliselt olema temal piisavalt palju ruumi, igaüks naabriks ei sobi.

Totte tähtajani on jäänud veel kolm päeva aga poisid ei jaksa enam oodata ja tahavad varakevadist päikest näha. Totte karjumine hirmutab. Kui sellega varem kokku puutunud pole, siis võiks arvata, et loom on suremas. Totte on üldse väga tundlik daam. Kui talle on vaja süsti teha, siis ta kisab nagu ratta peal; kui on vaja vereproovi võtta siis kisab ja vajub pikali.

Hommikul algas kisa juba kell pool seitse, Totte valmistus lapsukesi ilmale tooma. Kuna tema kisa on poegimisel alati suurem alguses kui lõpus, siis ma lauta kohe ei kiirustanud. Saatsin esmalt oma lapsukese kooli ja alles siis läksin Tottele toeks. Jõudsin päris õigeks ajaks ja natuke abi kulus talle seekord ära. Sündisid kaks imeilusat kõrgejalgset poissi. Totte rõõm oli tema silmadest näha.

Kui daam koos lastega püsti tuli, ajas ta pool aedikut ehk umbes 30 ruutmeetrit lagedaks, et tal ja lastel piisavalt ruumi oleks. Totte on äge kits - kaks tema tütart on karjas praegu lüpsil. Ka nemad on kõrgejalgsed graatsilised iludused ja üks lapselaps on väga ilusa tõutüübi ja udaraga noorloom. Totte on tõeline isiksus, imeline kits ja perenaine loodab, et ta elab karjas kõrge vanaduseni. Rohkem tallekesi temale ei planeerita.

Detsembris oli Üvasi talu kitsedel suurem poegimisperiood, kokku sündis siis 80 talle. Praegusel perioodil sünnib jälle mitukümmend kitse, vahel koguni neli tükki ühelt emalt.

Foto: Anne Grünberg