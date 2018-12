FOTOD | 12-tunnine tantsumaraton kutsus tantsima võrdsete liikumisvõimaluste nimel

Teist aastat toimuv heategevuslik tantsumaraton toetas sellel aastal liikumispuudega noorte külastusi spetsiaalse ettevalmistusega treeningsaali. Kõik tantsusõbrad said võimaluse pöörata suuremat tähelepanu liikumiskultuurile ja -rõõmule, samuti neile, kellel on liikumine tavapärasest raskem.

Tantsupõrandal väljendasid end erineva füüsilise vormi ja ettevalmistusega inimesed, nende seas Helen Bokmann Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust ja 19-aastasena, pärast autoõnnetust ratastooli jäänud Aune Mägi.

Helen Bokmann ütles, et liikumispuudega inimestel ei ole Eestis just palju võimalusi tantsimiseks. „Vaja on kohta, mis on ligipääsetav, inva-wc-ga ning vastava muusikavalikuga, mille järgi ka toolikad tantsida saaksid ja tahaksid,” märkis ta.

Väsimatult rühiti kaksteist tundi ning veidi enne keskööd selgusid Tantsumaratoni võitjad. Pea peal keerlemine tundus Kohtla-Järvelt pärit noormeeste esituses ohtlikki, kuid vanad kalad tulid sellest osavalt välja ning viisid koju kaksikvõidu. I koha ja 500 eurot sai Ignat Lahno, kes on väga osav breiktantsus, II koha tantsukunsti tudeng Helin Jürmann, kes on tantsimisega tegelenud 10 aastat ning III koha Vladislav Kruzo, kes õpib samuti Tallinna Ülikoolis tantsukunsti. Mõlemad noormehed on breiktantsuga tegelenud 12 aastat.

Esinevad Helin, Vladislav ja Ignat.

Soovi korral on võimalik nüüdki avaldada oma toetust liikumispuudega inimestele, kandes annetuse Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu Swedbanki arveldusarvele EE712200221011350780, märksõnaks “tantsumaraton”.