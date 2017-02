4.veebruaril anti Kääriku Spordikeskuses start Euroopa Saunamaratonile Otepääl. Järjekorras juba 8.ndal Saunamaratonil osales 185 võistkonda, läbida tuli 21 saunapunkti. Osales 15 eri rahvusest saunalist.

Saunamaratoonlased pidid läbima erinevaid saunu – rajal olid jääaugud, kilesaun, iglusaun, kümblustünnid, torusaunad, saunad ratastel, bigbandiga saunad, ehtsad Eesti suitsusaunad, indiaanisaun, maasaun, uisurada ning jääujula.

Monika Otrokova

Sellel aastal selgitati võitjad välja nende 4-liikmeliste võistkondade vahel, kes läbisid saunakaardil märgitud kohad ja lõpetasid finišis kell 17.30. Esimesed kolm auhinda loositi välja esimesse kolmekümnesse jõudnud võistkondade vahel. Naiste võistkondadele oli eraldi arvestus. Esimese auhinna üldarvestuses sai võistkond Naabrimehed, auhinnaks OÜ Lemmikmees kümblustünn. Teise auhinna said Piigad idast, auhinnaks festival Retrobest pääsmed. Kolmanda auhinna said Kikilipsud, auhinnaks nädalavahetus Margus Puhkekeskuses. Naiste esimese kümne hulgast loositi välja kolm auhinda – esimese auhinna said naiskond Aigren, auhinnaks Lemmikmees OÜ pesupalid, teise auhinna said naiskond Beauwatch-Meestevaht, auhinnaks Saunazza vihmutid, kolmanda auhinna said Uskumatud naised, auhinnaks saunaõhtu hotellis Karupesa. Üllatusauhinna sai absoluutse parima aja teinud võistkond Lusikas (aeg: 2.46), auhinnaks Saunazza vihmutid.

Rahva lemmiksauna valisid need võistkonnad, kes käisid kõikides saunades. Rahva lemmiksauna tiitli sai Kakulaane suitsusaun, teise koha sai Otepää Wakepargi indiaanisaun, kolmas koht oli Kunstimäe Puhkemaja. Rahva lemmiksaunad said Otepää valla poolt küttepuud.

Monika Otrokova

VIII Euroopa Saunamaraton oli rahvusterikas – osalesid lätlased, mehhiklased, sakslased, venelased, norrakad, inglased, hispaanlased, ameeriklased, guatemaallased, portugaallased, prantslased, ungarlased, poolakad, türklased, šveitslased, taanlased, ukrainlased, grusiinlased ning setud. Saunad jagasid hulgaliselt eriauhindu lemmikutele, auhinnad panid välja: Tako tünnisaun (Eesti Naised), Kunstimäe Puhkekeskus (Skamet), Otepää Lihatööstus Edgar (Los Mexas), Toomase bigbändi saun (Mansikad), Flexa AS (Sensuale, Sooduskood Mürakaru), Towefy (Mari Tõmbab Jüri), Saunaratastel (Beauwatch – Meestevaht), Otepää Wakepark (Lusikas), Otepää Seikluspark (Wõmbžamanid), Kuutsemäe Puhkekeskus (Kalev Rock), festival Retrobest (Kindel Koht), Saunazza (Andu puhkekeskus).

„Saunamaraton on muutunud omamoodi legendiks, mida rääkida oma lastelastele,“ sõnas Saunamaratoni peakorraldaja Sirje Ginter. „Saunamaratoni korraldusmeeskond hakkabki koguma kõiki neid vahvaid ja huvitavaid lugusid läbi aegade, anname sellest varsti täpsemalt teada.“