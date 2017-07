FOTOD: Hiiumaa võttis kursi folgilainele

Neljapäeval alanud XIII Hiiu Folk pakub nädala lõpuni kontserte, õpitube, loodusretki ja mõnusat olemist saare rahus.

Kassari kiigeplatsil toimuvad kontserdid reedel ja laupäeval kella 17st kuni keskööni. Kiigeplatsil on laat, tervisliku toidu pakkujad, lapsed saavad silitada kitsekest ja proovida vibulaskmist. Pere noorimad leiavad tegevust lastepesades ning Kinobussi, keskkonnaameti ja karjasepillide valmistamise õpitubades.

Hiiu Folk on alkoholivaba festival, kus vägijooke ei müüda ega tarvitata.

„Sellega seoses on meie festival ka väga turvaline,“ ütleb festivali korraldaja Astrid Nõlvak. „Igal aastal näeme, et lisandub inimesi, eriti just peresid, kes hindavad siinset rahulikku alkoholivaba õhkkonda.“

Tänavusel laste ja noorte aastal teeb festival koostööd Laste Vabariigiga, kes pakkus tegevusi Hiiu Folgi avapäeval Kärdla sadamas ning festivali teisel päeval Kassari puhkekeskuses. Ka astuvad festivali ajal rahva ette mitmed noored muusikud.

Kõige kiiremat infot saab festivali Facebooki lehelt ning programmi leiab SIIT.