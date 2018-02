FOTOD | Hommik Tartu lasteaias algas presidendipaari kätlemistseremooniaga

Tartu Sireli lasteaia lapsed mängisid täna läbi Eesti riigi suurt sünnipäeva.

Kõik oli nagu päris. Oligi päris. Presidendiproua, kelleks oli vanima rühma tüdruk, võttis hommikul koos rühmakaaslasest abikaasaga külalisi vastu. Kätlemistseremoonial said kõik lapsed nende kaudu oma kodumaale õnne soovida.

Järgnenud piduliku kontserdi alguses toodi saali sisse Eesti lipp, misjärel kõlas hümn. Eelnevail päevil õpitust oli kasu, lastel sõnad peas ja päris paljud neist laulsid hümni kaasa. Kui presidendiproua oli ka oma juubelikõne pidanud, esinesid kõigi rühmade lapsed laulude, luuletuste ja tantsudega.

Seejärel riietuti soojalt ning algas paraad. Rivistumine, tervitused. Paraadi võttis vastu mundris kaitseväelane. Tegelikult ka, lasteaialapse kaitseväelasest isa. Seejärel tutvustas ta sõjameeste varustust kaitseriietusest relvadeni välja. Siis istuti kaitseväe veoauto kasti ning tehti väike tiir linna peal. Lõpuks pakuti sõdurisuppi.

Sireli lasteaed on Tartu linna kõige väiksem munitsipaallasteaed, kus käib kokku 54 last. Väike küll, kuid üks tublimaid. Väärikalt tähistatakse alati ka meie riigi sünnipäevi. Sageli tehakse terve lasteaiaga väljasõite. Kahe aasta eest käidi tutvumas Võrus asuva Kuperjanovi pataljoniga, kus sõdurid paraadi eel parasjagu just marsisammu harjutasid.