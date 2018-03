FOTOD JA VIDEO | Ballettmeister Mai Murdmaa on naine, kelles kunst põleb ereda leegiga

31. märtsil tähistab 80. sünnipäeva lavastaja, ballettmeister ja endine baleriin Mai-Ester Murdmaa.

Murdmaa on lõpetanud Tallinna Balletikooli 1956 ning Moskva GITISe ballettmeistri erialal 1964.

Ta on töötanud Estonias tantsijana 1956–1960, Estonia ballettmeistrina 1964–1973, peaballettmeistrina 1974–2001 ning tema käe all on valminud hulgaliselt balletietendusi. Ta on lavastanud ka USA-s, Ungaris, Soomes, Saksamaal, Venemaal, Ukrainas ja mujal.

Mai-Ester Murdmaa tegevust on 2001. aastal tunnustatud Valgetähe III klassi teenetemärgi ja 2011. aastal riikliku elutöö kultuuripreemiaga.

2014. aastal valmis temast portreefilm "Ballettmeister" (režissöör Ruti Murusalu).

"Vaataja ees avaneb pilt läbi ja lõhki loomingulisest inimesest, kelles kunst põleb ereda leegiga ja kes pole ebasoodsale pinnasele ega ka vanusele vaatamata kaotanud oma aktiivsust ega – mis veel olulisem – särtsu, elavat huvi maailma vastu," kirjutas filmikriitik Tiit Tuumalu esilinastuse jägselt Postimehes.

Mai-Ester Murdmaa abikaasa oli pianist Valdis Jancis, nende poeg Rainer Jancis on tuntud heliloojana ning teine poeg Kaspar Jancis animaatorina, mõlemad tegutsevad ka muusikutena.