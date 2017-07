FOTOD JA VIDEOD | Ei, see pole klubi Härmalõng! Hoopis eakate rokifestival Tammisen Temmellys 2017

Kui inimesel täitub väärikas hulk eluaastaid, siis ainus võimalus selle tähistamiseks pole mitte eakate klubi poolt tervituste saatmine raadioeetri kaudu. Võib ka rockfestivali korraldada.

Läinud laupäeval, 23. juulil tähistas oma 61. sünnipäeva lihtne Soome mees, romulatöötaja Ismo. Selleks korraldas ta oma kodukülas Eräjärvil Orivesi maakonnas festivali Tammisen Temmellys.

Tammisen Temmellys 2017. Eräjärvi, Soome. Foto: Mari Kartau

Tammisen Temmellys 2017. Eräjärvi, Soome. Foto: Mari Kartau Ja see ei olnud esimene kord. Traditsioon sai alguse tema 50. sünnipäeval ning kuigi hällilaps on korduvalt lubanud taoline hullus pooleli jätta, siis rahvatungival nõudmisel on Temmellys ikka taas tulnud.



Varasemate kolmepäevaste pidude asemel oli seekord küll vaid laupäev muusikaga sisustatud. Alati on laval nii kohalikke punte, huvitavaid esinejaid mujalt Soomest kui ka mõni kuulus soomeroki ansambel.





Sedakorda oli peaesinejaks Klamydia, kelle kesköiseks ülesastumiseks publiku hulk mitmekordistus. Enne neid astus üles J.M.K.E. - esmakordne rahvusvaheline külaline festivalil.





Tammisen Temmellys 2017. Eräjärvi, Soome. Saabunud on põllumehed. Foto: Mari Kartau Pittu oli kogunenud väga kirju seltskond. Mõistagi olid kohal sünnipäevalapse sõbrad-sugulased ning suurem jagu Eräjärvi elanikest ning suvitajatest. Ei puudunud ka kohalikud külajoodikud. Põllumehed olid kohale tulnud lausa traktori sappa köidetud haagisel.

Publikut oli aga ka kaugemalt, mida näitas autode- ning bussiderivi parklas ja taksode pidev voorimine.

Silma hakkas aga just see, et esindatud olid kõik põlvkonnad peale väikelaste. Ja kõik nad lõbutsesid üheskoos, omamata eelarvamusi kellegi vanuse, stiilil või sotsiaalse staatuse osas.







Tammisen Temmellys 2017. Eräjärvi, Soome. Foto: Mari Kartau Erinevalt euronormidele vastavatest Soome festivalidest oli Tammisen Temmellyse õhkkond vaba ja maalähedane. Vihma ja päikese eest kaitses suur telk ei tea kust leitud erinevate vanade toolide-laudadega.

Vastavalt peremehe erialale oli kogu territoorium täidetud vanade autode ning muu koliga, mis kohati lihtsalt sammaldus, kohati moodustas aga kunstipäraseid seadeldisi.

Tammisen Temmellys 2017. Eräjärvi, Soome. Foto: Mari Kartau



Tammisen Temmellys 2017. Eräjärvi, Soome. Foto: Mari Kartau Kohalik kohvikupidaja pakkus lihtsat, kuid maitsvat toitu, mida sai piiramatus koguses manustada 8 euro eest. Oma joogid ei olnud mitte keelatud, vaid lausa kohustuslikud. Oli ka kaks turvameest, kes lõid koos rahvaga tantsu.

Tammisen Temmellys 2017. Eräjärvi, Soome. Foto: Mari Kartau Pääse maksis 25 eurot, kuid ega keegi seda ei kontrollinud. Muidugi olnuks peoperemehe suhtes väga inetu "jänest sõita", mida ka kõik arvestasid.

Tammisen Temmellys 2017. Eräjärvi, Soome. Foto: Mari Kartau Kas festivali on oodata ka järgmisel suvel, seda Ismo kindlalt ei lubanud, kuid karta on, et ega ta korraldamisest ei pääse. Huvilised saavad selle üles otsida Facebookist.

