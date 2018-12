FOTOD | Kiika tallu, kus elab Maalehe uus astroloog Taimi Uuesoo!

Te maakodu Perakülas Kuresoo talus tundub olevat iga astroloogi unelm.

Kunagi ostisme sinna metsa ja raba.

Milleks astroloogile isiklik raba?

Igaühel on isiklikku raba vaja! Kõik, kes tööd teevad, peavad vahetevahel looduses oma pead tühjendama. Me koht on nii privaatne, et võib mööduda nädalaid ilma, et autot näeks.

Algul käisime oma metsas ja rabas aega veetmas ja seenel. Aga kuna tahtsime pikemalt olla, tegime abikaasaga kõigepealt putka, siis mugavama putka ja duširuumi. Nii järjest oleme ehitanud, jõudnud majade, tööökoja, katusealuseni. Mu mees on tulihingeline ehitaja, tal pole võimalik elada ehitamata.

Täna on Kuresool iga viimane kui nurk seotud astroloogiaga.

Need on astroloogia ammendamatuid võimalused! Meil on Jäära tulekoda ehk grillmaja ja suitsuahi. Sõnni salong ehk söögikoht ja Kaksikute peatuspaik. Vähi urg ehk köök, Lõvi päikeseterrass ja kogu suur maja, sest Lõvi vajab palju ruumi.

On Neitsi töökoda, sest neitsid on väga töökad. Kaalude kamber on pisike ööbimismaja, Skorpioni koobas samuti, madal ja väike, skorpionile sobilik. Amburil on telkimis- ja lõkkeplats. Kaljukitsel on kapsamaa, sest põllumajandus on suuresti Kaljukitse märgi valitseda.

Veevalaja torn on eriline kastmistorn, mille all panipaik aiatööriistade jaoks. Veevalaja elabki alati erilises kohas, nii kõrgel kui võimalik. Kaladel on aga tiik ja muu puutumatu loodus.

Mida see paikade tähtkujudega seostamine annab?

Esiteks on see tore mäng, samas aga meeldib inimestele väga. Oleme mõelnud selles astroloogises õhkkonnas ka kodumajust pakkuda. Suvised astroloogiakoolitused toimuvad nagunii.

Oleme teinud seal kolmed astroloogide liidu suvepäevad. Nii tähistatud paikade keskel on huvitav elada. See võib olla ka paljudele võtmeks astroloogia juurde. Tore tutvustus.