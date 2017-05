FOTOD: Maailm tähistab alasti aiatööde tegemise päeva!

Üle terve maailma või vähemalt seal, kus kliima lubab, tulevad täna julgemad aednikud oma aeda korrastama alasti sest just nimelt mai esimene laupäev on rahvusvaheline alasti aiatööde tegemise päev, seda juba 13 aastat järjest. Ja tundub et ka meie ilm lubab täna riided seljast heita ja aiatöid alasti teha. D-vitamiini doosi saab täiesti tasuta kätte!

Päeva mõte on selles, et inimesed saaksid lahti piinlikkustundest oma keha pärast ja tunneksid end täiesti vabalt ja kooskõlas loodusega.

Mujal maailmas on see väga populaarseks saanud, kas millalgi ka Eestis?

