FOTOD | Maailma suurim koer sööb päevas kilo hakkliha ja 300 grammi maksa

Teist aastat järjest kannab maailma suurima koera tiitlit hiiglase kasvu saksa dogi Freddy, kes elab Inglismaal koos omajagu lühema perenaisega.

"Iga päev sööb ta kilo hakkliha, 250 grammi steiki ning umbes 300 grammi maksa," teatab 42-aastane koerasõber, endine modell Claire Stoneman. Koos oma õe Fleuriga närisid kutsikad kasvuajal katki üle kahekümne diivani, mille lahke ja varakas omanik välja viskas ning uued asemele ostis. Kahe koera pidamise kõrvalt pole tal abikaasa leidmiseks aega olnud.

"Oi, kuidas talle käpamassaaž meeldib," ütleb omanik, kes koera eluga kõiki Facebooki lehel pidevalt kursis hoiab. Sealt saame teada sedagi, et koera tagumised käpad pole kõige paremas korras ning liigesed on vajanud operatsiooni.

Freddy, vanaema ja õde Fleur. Foto: Facebook @Freddygreatdane

Sõbraliku Freddy turjakõrgus on 1,035 meetrit, mis on ligi kakskümmend sentimeetrit rohkem kui saksa dogidel tavaliselt. End kahele tagukäpale tõstes on rekordkoer 2,3 meetri pikkune, samal ajal kui omanik on vaid 1,6meetrine. Kaalu on Freddyl üle 90 kilogrammi.

Mis koeratõug see on?

Koer.ee kirjutab, et saksa dogi tahab alati oma peremehele meele järele olla. Ta sulab hästi peresse, saab lastega hästi läbi ja on neile hea kaaslane. Ta vajab rohkesti inimeste lähedust ja seega ei ole ka őuekoer. Saksa dogi on väga őrnahingeline, ta vőtab väga südamesse peremehe karme sőnu ja peremehest eemalolekut vaatab kui karistust.

Saksa dogi kasutati algselt suurte loomade jahil. Edasi, kui jahipidamise metoodika muutus, oli ta seltsikoer ja ihukaitsja aristokraatidele. Tänapäeval on see tõug näituse- ja seltsikoer.

Freddy kodulehel leiab selle sõbraliku eluka mugavast elust hulganisti pilte ja lugusid.