FOTOD | Talunik: kõigil, kes luha peal heina tegid, on täielik katastroof

Madis Must

Kärevere. Silo sai suvel tehtud, ent pallidele järele sõitmiseks oli maa liiga märg ning pole siiani kuivemaks muutunud. Foto: Argo Ingver

Emajõe mõlemal küljel olevad luhad on vett täis. Need, kes kuivematel suvehetkedel heina tehtud said, ei saanud hiljem niisketele heina- ning silopallidele järgi sõita. Tavaliselt tuleb sel juhul appi jäine talv, kuid tänavu poleks külmastki erilist kasu.