FOTOKONKURSS | Uputab nii, et ka pikema säärega kummikutest jääb väheks

Kes pole veel märganud, siis sügis ja vihmasajud on kohal. Juba pikemat aega.

Ja vihma sajab vaat et iga päev. Ning mitte ei tilguta ega tibuta, vaid tuleb kohe pahinal.

Saada meile fotosid paikadest, kus tavaliselt vett pole, nüüd aga lausa uputab ning osale efektse Maalehe vihmavarju loosimises.

Üles laetud fotod avalduvad pärast seda, kui Maaleht.ee toimetaja need aktsepteerinud on (et tegemist oleks ikka õigel teemal fotodega).

Kõige märjem koht Eestimaal Otsi üles üks märjemast märjem paik, tee sellest foto ja lae see üles. Fotod, mis sulle meeldivad, saad ära märkida hääletades. Hääli on igal inimesel piiramatu arv. Kõigi fotode autorite vahel loositakse esmaspäeval, 23. oktoobril välja Maalehe säravkollane vihmavari. Lõppeb: 22.10.2017

