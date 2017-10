GALERII | Kauneid bussipeatusi leidub kõikjal üle Eesti

Maalehe lugeja Tarmo Lilles on mööda Eestit käies pildile püüdnud hulga kauniks maalitud bussipeatusi.

Eesti maanteede ääres on üle tuhande bussiootepaviljoni. Paljud neist pärinevad eelmisest sajandist, on küll mitmekesise arhitektuuriga, kuid üsna räämas. Autoga möödasõitjad ei pane bussiputkasid enamasti tähele, aga kellelegi on putkad vajalikud teetähise, bussi ootamise koha või teadetetahvlina.

2008. aastal ilmunud Eve Kase ja Signe Kivi koostatud raamatus "Eesti bussipeatuste peaegu täielik teejuht" on piltidel ära toodud 1545 bussiputkat sellisel kujul nagu need toona ajal olid - mõned korras, teised mitte.

Aeg on edasi läinud ja nagu videoklipi valikust (pildid tehtud viimastel aastatel) näha siis kohati on vanade bussiputkade olemasolu ja korrashoiu eest siiski hoolitsetud. Nõukaajast pärinevate putkade ülemaalimisel on enamasti kasutatud rahvuslikke motiive ning lilli.

Klipis nähaolevad ülemaalitud bussiputkad seisavad Lõuna-Eestis, mõningad ka põhja pool.