GALERII | Lindora külalaat püsib rahvahulki võõrustades ehe

Madis Must

Viis loodusturisti sõitsid Kaldala mahetalust laadale hobustega. Foto: Anni Õnneleid

Laupäeva päikesetõusust õhtutundideni peeti Võrumaal Lindora metsaveerel laata. Lindoral valitsenud tunde saab kätte, kui manada kujutlusse kandle- ja lõõtsaviisid, loodusest otse patta pandud toidud, vennalik handsajagamine, suure huvi tõttu otsalõppev kaup ja see, et kõik kohaletulnud on omavahel kui sõbrad.