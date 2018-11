GALERII MARDILAADALT | Kui palju on uut? Või tahabki rahvas hoopis „seda mida alati“?

Endla Murd Pärnumaalt, kes on alati väljas omalaadsete ehetega, oli seekord välja mõelnud uudse lähenemise barettidele ja neile suured värvilised mummud peale viltinud. Mummud, teadagi, on trendikad.

„Kui oled avatud, siis tulevad ka ideed,“ andis ta väikse juhise. „Mina ei sea endale piire, et miski on lubatud ja miski on keelatud. Materjal ise annab juba väga palju inspiratsiooni.“

Võimalik, et seda tuleb ka väljast meistrile peagi juurde, sest tema läheduses on suure villapesaga väljas Saaremaa mees Egon Sepp, kes sai koos oma perega tuntuks viimasel superstaari-hooajal.

„Uudo lubas läbi tulla,“ kinnitas populaarse noormehe isa. Kas Uudo ka lauluviisi üles võtab, see selgub vast siis, kui ta tõesti kohale jõuab.

Kui aastate taguse ajaga võrrelda, siis on praegu vast rohkem pilkupüüdvat keraamikat. Saada on pea kõike, nii ilusaid roosilisi nõusid, kui raskeid ahjupotte ja vastupidavaid kausse.

Ka ehetevalik on lai ning võis märgata, et ehtemeistrite juurde moodustusid ka kõige sagedamini vestlejaterühmad. Tuleb see siis nende heast jutuvestmisoskusest või sellest, et jutukaid huvitavad ehted, aga nii see on.

Neile, keda huvitavad lood, soovitus ka: astuge Keiu Kullese lauakese juurest läbi, vaadake ringi ja küsige ka kivi kohta lauaservas. Kuulete põneva loo Gotlandi liivakivist tehtud tinavaluvormist, mis pärineb 16. sajandist ning leiti täiesti juhuslikult talgute ajal Saaremaal.

Ja lõpuks veel: midagi uut on Mardilaadal veel, sest seekord annavad seal tavalisest enam tooni setod.

Ülemsootska Hõrna Aare isiklik soovitus on olla kohal reede õhtul, mil toimub kästiöö öö ning esineb seto punkbänd TUHKWIZZA.

Kui ülemsootska mõtet kirjakeelde ümber tõlkida, siis katuse nad pealt tõstavad.

