Veljo Tormis nimetab ennast praegu välja teeninud heliloojaks, sest töö on tehtud. Tema senine looming muutis põhjalikult eesti koorilaulu.

“Pole midagi nii virgutavat kui laks vastu vahtimist, mille saad geeniuse hilinenud avastamise järel: kus on olnud Veljo Tormis terve minu elu ja miks ei ole mind teavitatud tema olemasolust,” kirjutas 2003. aasta 29. augusti Financial Timesis muusikakriitik Larry L. Lash.

Muidugi on mehel õigus ainult osaliselt, see tähendab virgutav laks vastu vahtimist on muidugi teretulnud meie kõigi puhul, küll aga oli selleks ajaks Veljo Tormis juba aastakümneid avastatud ja tema loomingu teavitamises hiljaks jäämise kanname kriitiku enda arvele.

Igal juhul see rahvahulk, kes 30. mail Kuusalu staadionile männimetsa varju kokku tuli, mingit ootamatut laksu ei oodanud, vähemasti mitte vastu vahtimist. Kutsunglause “Regilaul ja karuäke” all tuldi 85aastase omakandimehe Tormise laulu- ja tantsupeole. Miks sellise nime all? Mis see karuäke õieti on? Peokorraldajad on seletuse juurde lisanud: karuäke on lõhestatud kuusepakkudest äke, millel pikad oksatüükad täitsid pulkade aset. On ära toodud ka Valdur Mikita ütlemine: õige eestlase tunneb ikka sellest, et tema särgi rinnaesisele on maalitud Gucci ja Versace, kuid pahkluu külge on aheldatud väike karuäke.

Mine võta kinni, peoõhtul oli Versacet vähevõitu, karuäket võis näha ka alles kontserdi lõpuloos, “lauluäkke” nime all. See-eest oli kohal Veljo Tormis ise, tänu millele püsis lootus ka vanameistriga jutule saada. See lootus suures osas luhtus, esiteks käis kontsert, ja kui teised laulavad, ei ole ilus rääkida. Teiseks on leheneegritel teada maestro vastumeelsus igasugu intervjuusid anda. Seekordnegi katsetus oli tühja minema määratud.

Küsimusele, mis see Kuusalu vägi õieti on, hakkab vana turtsuma ja vastab: “Ei tea, võib-olla ma ise olengi. Näe, ma oskan ikka veel enda üle naerda.” Edasi anti kõiksugu küsimustele ainult lühivastuseid, ja õige ka. Teadagi, kus häda kõige suurem, tuleb midagi päästvat meelde. Tuligi meelde, et olin aastaid tagasi maestrot oma küsimustega juba piinanud ja lisaks küsimustele olid alles ka vastused. Juttki käis ikka samast. Loomingust, loomest ja loomisest.

Mis see päris esimene oma lugulaul oligi?

Olin siis meeskoorist väga vaimustunud, sellest, mis hiljem RAMiks kasvas. Neile mõeldes sai tehtud laul “Hundi sõnad”.

Kelle sõnad?

Hundi sõnad.

Ma mõtlesin, et kelle sõnadele?

Eks rahvaluule ikka.

On seda lauldud?

Õnneks mitte.

Olete oma muusikas just soome sugulaste poole vaadanud.

Eks me kõik ole üks. Vepsa, vadja, ingeri, liivi, teised ka. Erinevusi muidugi on – mina otsin ühist. Laias laastus me ju sama väike rahvas, mõni meist juba olematuses.

Mis meist endist saab?

Ootab sama saatus. Pikkamööda küll, aga nii läheb. Mina teen endast oleneva, et seda edasi lükata.

Kas see ongi kõik?

Mina muud ei oska.

Kuidagi rahulikult lausute neid sõnu. Mida paarisaja aasta pärast meie järeltulijad selle kohta ütlevad?

Võib-olla ütlevad – okay!

Kuuldavasti ei tegelevat te enam heliloominguga?

Näe, võta mu visiitkaart, loe, mis seal kirjutatud.

Composer Emeritus … see on siis?

See on siis nagu …välja teeninud helilooja.

Miks?

Töö on tehtud.

Kas muusa tuli ja ütles?

Ei, ise lõpetasin. Ei ole mõtet produtseerida keskpärast, mida on niigi palju.

Olen istunud publikukooris, kus eeslauljaks Veljo Tormis, kes salmi vahele kordab refrääni “Sink sale proo…”.

See on tegelikult saksa keelest tulnud: singt’s alle froh – laulge rõõmsasti. Aga see siin on Tammsaarega seotud, need laulis mulle linti kirjahärra noorem õde Marta, needsamad, mida Tammsaare oma “Tões ja õiguses” kirjeldab, aga regilaulu ei saa laulda, nagu pähe tuleb.

On see keeruline?

Muidugi, see on terve kultuurikiht.

Kirjaoskamatul emal tuli see viissada aastat tagasi üsna vahvasti välja.

Ta elas selles kihis.

Oli see ühtlasi ka loits?

Nagu enamik neid laule – loodud kellegi või millegi mõjutamiseks.

Nõid laulis?

Iga kolmas eestlane pidigi nõid olema.

Selle teadmisega jätan vestluse siinkohal katki. Õnneks on heliloojat intervjuudega pinnitud juba aastakümneid, lisaks on poeriiulil ka Priit Kuuse koostatud ligi 500-leheküljeline 30 salvestustunni pikkune raamat “Jonni pärast heliloojaks”. Kui siia lisada veel sadakond arhiividest kätte saadavat usutlust, ei olegi enam tähtis, kas ja kellele ta oma loomeelu põhitõdesid üle kordama hakkab. Ausalt öeldes oligi seda materjali (raamatut ka) päris põnev lugeda, polnudki tähtis, mis kronoloogilises järjekorras loomeandmed silme ette ilmusid, mees maalis oma vastu-tahtmist-vastustes huvitavaid ja kindlasti paljudele üllatavaid pilte.

Maestro elu pakub värvikaid hetki Kui noor muusikakooliõpilane Tormis stipendiumist ilma jäeti, maksis tema õpetaja Bruno Lukk talle seda aasta otsa omast taskust. * Tema õpetaja Jüri Variste ütles noorele algajale koorijuhile: “Kui te soovite, seltsimees Tormis, endast jälge jätta eesti muusikaajalukku, siis valige mõni teine ala.” * Moskva konservatooriumi lõpueksam sai antud viie peale, ainult Hatšaturjan pani nelja – ei saanud ta muusikast aru. Šostakovitši arvates oli Tormis siiski viie väärt. * Helilooja meenutab ka, et kui omal ajal hulgimüüki jõudsid n-ö pehmed heliplaadid, ei tohtinud neid metallnõeltega mängida, pidid olema puunõelad. “Iga kord, kui tundi läksime, võtsime Jaani kiriku juurest okkalisest põõsast nõelu grammofoni jaoks, olid nagu selleks loodud.” * 1953. aastal surid Moskvas enam-vähem ühel ajal Stalin ja Prokovjev, linn oli eriolukorras. Tormis suutis siiski koos Andrei Volkonskiga (Peeter Volkonski isa) veoautodest moodustatud barrikaadid läbida, et ühele kadunukestest tema kodus austust avaldada – pole vist tarvis täpsustada, kellele. * Maestrol on hulgaliselt olnud kummalisi õpilasi. Jättes noorema generatsiooni kõrvale, toome välja mõned korüfeed: Arvo Pärt, Uno Loop, Peeter Saul. Viimane tõi eksamitöö pähe omakirjutatud kaanoniharjutuse asemele katkendi Beethoveni 4. sümfooniast, ent sai õpetajalt siiski mõistva suhtumise. Tormis: “Et juba selle peale tulla, on suur saavutus.” * RAMi dirigent Olev Oja tellis Tormiselt meeskoori repertuaari spirituaale, Tormis keeldus: “Kas meil siis endal laule ei ole.” Võttis ette Paul-Eerik Rummo tekstid ja tegi viisid juurde, tolleaegne ärksam kuulaja ja hiljem ka Vanemuise teatri etenduse “Külavahelaulud” vaataja sai ridade vahele kirjutatud paroodiast hõlpsalt aru. Paar näidet. Meil küla serval surnuaed Kus ristitegijat sa näed Ta magamata murrab tööd Ja küla patte risti lööb (Pilati tolleaegset kultuuripoliitikut Endel Sõkla.) Või: Seal Raamal on üks kange nõid Kes mõistab musta kunsti töid (Raama – draamateater, nõid – Egon Rannet.) Või: Üks auväärt vend on Kassi Volts, Kel kargajate ususelts (Voldemar Panso.) Või: Mis hirmsaid matse kostab säält Ja vahel sekka nutuhäält Üks vana talu laguneb Sest paksu verd ka koguneb Seal õde-venda lihased On kiskma läinud vihaselt Küll verega, küll vereta Ja teineteist ei tereta (Kaarel Irdi ja Leenu Siimiskeri omaaegne konflikt.) Või: Üht poissi võtkem kiita nüüd Kel kontimööda mitmed tööd Ausamba endal püsti lõi Mis paljudele jalgu jäi (Enn Vetemaa ja tema laineid löönud näidend “Monument”.) Või: Ta väikeveli Susi Mats On ütlemata usin laps Ta noored plikad leeritab Ja patuteele meelitab (Jutt muidugi Mati Undist.) Nagu näha, üsna irriteeriv galerii tollastest kultuuritegijatest. * Samas pihib helilooja: mulle meeldivad proovid, mitte kontserdid. Proovis saab kõike veel muuta ja proovis saab ise aktiivne olla, kontserdil ainult teeskled osavõtmatust. * “Raua needmise” proovide ajal kaebasid mõned lauljad kurguarstile, kes omakorda kirjutas heliloojale etteheitva kirja ja ähvardas koguni kohtuga. Vaidlusi tuli ette ka heliloojate liidu folkloorikomisjonis, Els Roode (pisarsilmi): "Ei saa ju laval sõnnikuvedamisest laulda." * Kamtšatkalt telliti Eestisse 15 nn šamaanitrummi. Nagu valmistamine ette nägi, oli neid leotatud uriinis. Võib ette kujutada, kuidas üks suur vineerkast Tallinna rongijaamas haises. Muuseas, 15 uriinist trummi pidid sümboliseerima viitteist omaaegset liiduvabariiki. * Teosesse “Lenini sõnad” valis autor teksti Leninilt, täpsemini rahvusküsimuste kohta, näiteks: “Rahvaste täielik üheõiguslus”, “Rahvaste enesemääramise õigus”. “Häbi sellele, kes külvab vihkamist teiste rahvuste vastu” jne. Idee oli läbinähtav, aga keelata ei saanud, kuidas sa keelad Lenini tekste. Sellest hoolimata sai autor (Tormis, mitte Lenin) sõimukirju … õnneks oli ka õlalepatsutusi – neilt, kes ridade vahelt asjast aru said. Moskvas taheti see tekst ka vene keelde tõlkida, Tormis vastas: “Ei saa, see on kirjutatud eestikeelse muusika rütmile.” Siiani on see Lenini eestikeelne tekst vene keelde tõlkimata. * Tormis sai NSV Liidu rahvakunstnikuks aastal 1987. Toome siinkohal ära Priit Kuuse vestluse heliloojaga: “Kui said Nõukogude Liidu rahvakunstnikuks, kas te Leaga rõõmustasite?" (Lea Tormis, abikaasa. – Toim.) “See tegi meile nalja.” “Mis nalja? Mõtle missugune tiitel selles impeeriumis.” “See oli 87. aasta, siis see impeerium hakkas juba lagunema.” “Sa said veel viimasel hetkel.” “Viimasel hetkel jah, ja see tegi meile igatahes suurt nalja.” “Selles mõttes küll, aga oleks see olnud neli aastat varem, siis ei oleks see nali olnud?” “Mis nali, siis poleks mulle seda antud.” * Kuno Areng meenutab: “See mees põhjustas kogu eesti koorimuusikas väga suure muutuse. “Hamleti lauludele” oldi ikka RAMis alul kõvasti vastu: “Miks me valesid noote peame laulma?”, aga saime küpseks. Menu oli tohutu. Kõigepealt muidugi Tallinnas, siis ütlesid mulle “vastuseisjad”: “Nojah, tekst on lihtsalt väga hea. (Paul-Eerik Rummo – toim), aga mis saab, kui Venemaale läheme – kukume läbi.” Novosibirski kontserdisaalis oli meil kaks kontserti erinevate kavadega, esimesel oli ka “Hamleti laulud” ja publik ulgus vaimustusest. Järgmisel päeval, teise kontserdi ajal tuli anda ka lisapalu, noh, “Õhtukellad” jne, siis hakati saalist hüüdma “pesnju Gamleta!”… * Tormis (austusavaldustest ja kiitustest): “Neid lugusid tehes ma kuulsate saalide peale küll ei mõelnud, mõtlesin ikka rohkem nende rahvaste saatuse pealt ning sealt edasi oma rahva ennustamatu saatuse peale, aga väga hea meel on, et nii on läinud…” * Kuno Areng meenutab veel: “Eduard Tubin oli alguses Tormise helikeele vastu üsna tõrges: “Mis töötlus see niisugune on, see on ju väga primitiivne. Vaadake, mida Saar või Kreek teevad." Hiljem ta muidugi muutis oma seisukohti." * Viis aastat tagasi esines Tormise tollasel juubelil kultuuriminister Laine Randjärv, koorijuhina oskas ta oma tervitusse põimida juubilari olulisimad teosed, see tähendab nende pealkirjad. Jäägu nende leidmine igaühele väikeseks Ripsiku küsimuseks, aga neid on seal palju nagu Tormise muusikatki maailmas. “Hea maestro, armas Veljo, siin oled sündinud tasasel maal … siit on su rahu ja tasakaal. Sinu, lauliku lapsepõli, sai alguse just siit. Luba, et täna kingin sulle mõned meenutused: kolm kaunist sõna või neli kildu, ehk hoopis kolm lille. Nii nagu sina oled andnud meile suvemotiivid, sügismaastikud, talvemustrid ja kevadkillud. Tuletanud meelde kadrilaulud, mardilaulud, vastlalaulud, kiigelaulud. Viinud meelest nukrad viivud. Paitanud päikese, maa ja merega. Et tornikell me külades kõmiseks, muistse mere laulud lajataksid, laevas laulud heliseksid, tormise mere laulud loitsitud saaksid. Edasiseks ikka jõudu tööle, ootame aga Eesti ballaadidele järge, sünnisõnu uutele helletustele, vanavanemate viisivaka täitmist." Maestrol varsti sünnipäev, just paras ühineda selle tervitusega.



Lea Tormis: Jonn on aidanud teda loomingu juures

Alguses pean ütlema kommentaariks, et oleme praegu oma suvekodus ning igal asjal on ju halb ja hea külg – me ei ole ammu enam saanud nii kaua siin olla, peaaegu kuu aega. Saab minna õue, loodusesse, mere äärde.

Veljo on olnud see aasta pikalt haige, vahelduvalt ravil ja kodus. See on määranud paljuski praeguse elu. Järgmisel nädalal peab ta minema veel mõneks ajaks haiglasse. Enne neid järjekordseid, tema juubeliks korraldatud kontserte. Neist tahaks ta ju natukenegi osa saada.

Kui peaksin Veljo kohta midagi ütlema, siis ega see kerge ei ole. Oleme n-ö lapsest peast, kooliajast saati koos olnud. Kõik asjad on omavahel läbi kasvanud. Aga siin aitab mind mu teatri- ja kultuuriloolase elukutse. Suudan pisut distantseeruda isiklikust ja emotsionaalsest. Seesama iseloomujoon, mille Veljo pani oma intervjuuraamatu pealkirjaks (“Jonni pärast heliloojaks” – toim), ongi üks, millel on oma häid ja halbu külgi. Jonn, mõnes mõttes isegi kiusakus on aidanud teda loomingu juures, hambad ristis sundinud keerulistes oludes oma asja ajama. Selles mõttes on see hea.

Kui olime väga noored ja kokku saime, tajusin teda pigem kahtlevana, tuge otsivana. Siis ma seda jonni ei osanud märgata. Vananedes see muidugi suurenes ja tegi koduses olukorras mõnikord elu keerulisemaks.

Mida veel? Tema teoste hulgas on väga palju asju, mis on lihtsalt mulle omased ja väga meeldivad. Siin on mul raske objektiivne olla. Ma ei hakkaks neid siin loetlema.

Tema muusika ongi see, mis on sundinud mind temaga headel ja halbadel aegadel koos püsima.

Katkendid Priit Kuuse raamatust “Jonni pärast heliloojaks”.