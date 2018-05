Georg Bizet’ ooper “Carmen” – džässi ja roki võtmes

Siim, kes sulle selle mõtte pähe pani – hakata just “Carmeniga” tegelema?

Ma olen ooperi eri osadega tegelnud juba päris kaua, lausa aastaid. Aga see mõte, et võtta ette terve “Carmen”, tuli Eesti Kontserdilt. Osalt kandsime seda ette juba Saaremaa ooperipäevadel möödunud suvel. Nüüdne on täienenud ja täiustunud.

Miks just “Carmen”, mida on Eestis lavastatud kindlasti küm­neid kordi?

Ikka sellepärast, et “Carmen” on üks populaarsemaid oopereid. Raske oleks leida mõnda teist, mis samamoodi kubiseb ilusatest, nüüdseks väga tuntud hittideks saanud meloodiatest.

Džässmuusika olemus seisnebki selles, et võetakse rahvale tuntud meloodiad ja arranžeeritakse need ümber. “Carmenis” on hästi tuttavaid meloodiaid tõesti väga palju. Sellepärast oligi see kõige loogilisem valik.

Aga millest see tuleb, et just “Carmenis” on nii palju hitte? Kas pole äkki põhipõhjuseks Bizet’ julgus tuua lavale lihtrahvas, lausa kriminaalne seltskond? Ja mõrv laval – seda ei juhtu ka päris igas ooperis.

No surma ikka ooperis näeb. Aga Bizet on oma meloodikas kasutanud palju eri maade rahvamuusikat. Ning need meloodiad on lihtsad, selged ja väga tugevad. Seal on üpris vähe mahtu täitvat muusikat. Näiteks Mozarti loodud meloodiaid teatakse ka väga hästi. Et laiale rahvahulgale meelde jääda, peab helilooja olema lihtsalt väga hea meloodiameister.

Millegipärast “Carmen” 1875. aastal ikkagi välja vilistati. Kas ehk sellepärast, et publik, kes oli maksnud hiigelkalli pileti eest, pettus, et neile pakuti n-ö matside verd ja higi laval? Või Bizet oligi oma ajast ees?

Võimalik, et vastus peitub ooperi süžees – publikule ei antud laval ette kuningaid ja printsesse, vaid hoopis pahelisi tegelasi ning moraali mõttes mitte kõige tugevamaid kangelasi.

Tegelikult on ka sinu valik huvitav. Oled tunnustatud džässmuusik, nii et sinu arranžeeringus võib aduda uusi tuuli “Carmeni” tõlgendamisel.

Jah, muusikaline pool on muutunud täielikult. Kuulda saab džässi ja rokki.

Väga julge tuletis igatahes. Bizet’ noote te ilmselt ei muuda, aga muudate rütmi.

” Jah, saame bigbändiga suurepäraselt hakkama. Keelpillid oleme seekord välja jätnud, asendanud tervenisti kitarridega.

Meloodianoote ei ole, jah, muutnud. Süžeed aga küll. Peategelane Carmen ei ole mitte salakaval mustlanna, kes tegeleb nõiakunstiga, kuid päris kadunud siiski pole harjumus keerata inimesi ümber sõrme ning soov saada alati oma tahtmist.

Kas oled täheldanud ooperimuusika ajaloos teisigi taolisi mööndusi ja arranžeeringuid?

Eks tänapäeval tehakse ka väga ekstreemseid lavastusi, kus muusika on küll originaalilähedaseks jäetud ning esitatakse numbreid ooperitest. Seda, et terve ooper koos süžeega millekski muuks arranžeeritakse, on kindlasti vähe ette tulnud. Minul pole õnnestunud sellist lähenemist varem näha.

Džässooper ei vaja ju ka täiskoosseisus orkestrit. Ilmselt on siis sinugi bigbänd vähendatud koosseisus.

Jah, saame bigbändiga suurepäraselt hakkama. Keelpillid oleme seekord välja jätnud, asendanud tervenisti kitar­ridega.

Lauljad selles ooperis pole ju kõik ooperikoolitusega?

Ei. Kolmest peategelasest on vaid René Soom koolitatud ooperilaulja. Sofia Rubina on džässlaulja ja Kristjan Kasearu rokkar.