Gruusia tuleb neljapäeviti telepurki lustlikult külla

“Kiired ja ilusad Gruusias” – sellist nime kannab alates 28. septembrist neljapäevaõhtuti kell 21.30 eetrisse minev seiklus­saade.

Kanal 2 on Gruusia tutvustamiseks kokku riisunud meie meelelahutajate koorekihi: Tanel Padar, Ott Sepp, Sepo Seeman ja Ago Anderson on need, kes suunduvad suurele seiklusele läbi kuuma Gruusia.

Teleturundajad annavad teada, et tänavune Gruusia avastamine meelelahutuslikus võtmes on loogiline järg Kanal 2 reisisaadete plejaadile, kus kaks kanget Teet ja Kristjan on varsti poolele maakerale tiiru peale teinud ning Tuuli Roosma läbi aastate andnud võimaluse piiluda Siberi, Hiina ja Austraalia argipäeva.