Hambutu suuga on raske naerda, aga kerge olla naerualune

1994. aasta hilissügisel sündis Andres Tarandi jõulurahuvalitsus. Tollest ajast on üks hetk kuidagi eriliselt silme ees. Kell oli juba üksjagu üle kesköö ning tollal Toompeal asunud peaministri kabinetis ja selle eesruumis käis pingeline arutelu seeüle, kes võiksid olla Tarandi valitsuse ministrid. Üldiselt läks asi ladusalt, aga ühe ministrikandidaadi puhul jäi Tarand mõttesse, võttis lonksu viskit ja lausus: “Kui te selle jobu mulle ministriks tahate panna, siis tehke ise see valitsus.” Pakkujad võtsid ettepaneku kiiresti tagasi ja jõulurahuvalitsus sai paika. Ei ole märganud, et hilisemad peaministrikandidaadid saanuks midagi taolist endale lubada.