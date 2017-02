2007. a novembris ilmus eesti keeles Harry Potteri viimane raamat „Harry Potter ja surma vägised“. Nüüd, 10 aastat hiljem, on eestikeelsena ilmumas uus, kaheksas lugu, „Harry Potter ja äraneetud laps“.

Harry Potteri kaheksas lugu toimub üheksateist aastat pärast seitsmendat osa ning on kirjutatud näidendivormis.

Raamatu esmaesitlus toimub selleks õhtuks spetsiaalselt maagiliseks kujundatud Pärnu mnt 10 asuvas Eesti vanimas Rahva Raamatu raamatupoes ning see põnev õhtu on üllatusi täis. Raamatuesitlusel loeb näitleja Tambet Tuisk ette lõigu raamatust „Harry Potter ja äraneetud laps“, pärast seda toimub viktoriin, autasustamine ja tordisöömine. Kõigile Harry Potteri teemaliselt kostümeeritud osalejatele raamat -20%.

Esmaesitluse kava:

18:00 — Näitleja Tambet Tuisk loeb ette lõigu raamatust „Harry Potter ja äraneetud laps“

18:20 — Harry Potteri raamatute teemaline viktoriin

19:00 — Viktoriini võitjate autasustamine, temaatilise tordi söömine

Harry, Ron ja Hermione on nüüd juba täiskasvanud, neil on endal lapsed ning nad elavad oma igapäevast elu.

Harry on Võlukunstiministeeriumi teenistuja, tööd on palju ning võib-olla ei suuda ta iga kord kõige paremini mõista oma lapsi, eriti aga Albus Severust, kellele on isa kuulsus pisut liiga ränk koorem.

Siis aga näitavad mitmed märgid, et kogu must maagia ei ole veel maailmast kadunud ning see, et Harry arm on uuesti valutama hakanud, üksnes kinnitab Harry, Roni, Ginny ja Hermione kahtlusi. Taas pead tõstvale pimedusele peavad omal kombel vastu astuma nii vanemad kui ka lapsed.