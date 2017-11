Hea seakasvataja on nagu pärl sigade keskel

Valduri sõnul tähendab kaasav haridus ennekõike seda, et õpetaja arvestab iga lapse individuaalse eripäraga.

“Me pole ju mingid robotid, kes õpsi või dire iga näpuliigutuse peale istuma või püsti kargama peavad, kuid nemad on kinni oma kivistunud pedagoogilistes doktriinides ega suuda ajaga kaasas käia,” on Valdur nördinud. “Kaasava hariduse diskursus on neile tundmatu.”

Eriti drastilise näitena toob Valdur esile juhtumi kehalise kasvatuse tunnist, kus ta oli tunni keskpaigaks jõudnud Angry Birdsis praktiliselt 23. level’ile, kui õpetaja tema mängu jõhkralt katkestas ning asus talle kaasõpilaste kuuldes etteheiteid tegema.

“Ning selline õpetaja töötab karistamatult edasi, diskrediteerides kogu haridussüsteemi,” saadab Valdur kriitikanoole ka haridusministeeriumi suunas.