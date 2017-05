Heino Kiik – kirjanik, kes teadis, mis loom on labidas

Kolme päeva pärast on 14. mai, mil 90 aastat tagasi sündis Eestisse mees, kes kirjutas ennast põlvkondadeüleseks. Oli agronoomiharidusega kirjanik, toona üks paljudest, kes maatööd tundsid. Nüüd mõtlen temast kui mehest, kes lisaks paljule muule teadis, mis loom on labidas.

Olen vist liiga vaimustuses sellest, mida näen kasvamas Loksa ligidal Kasispea külas Heino Kiige suvekodu Välja talu maadel. Tema disainerist tütar Mare peab mulle mitu korda meelde tuletama: “Isa pidas ennast ennekõike kirjanikuks.” Ma tean, et Heino Kiik on kirjanik, aga ma ei kujutanud ette, et tema puudekogu praegu sellises elujõus on.

“See aed on tehtud ainult põtrade jaoks, mitte inimeste pärast. Isa nimetas seda siin Männi väljaks,” ütleb Mare, kui vaatame ühele alale koondatud mändide ja kuuskede kollektsiooni. “Vaata, siin kasvavad maailma eri männiliigid. Vaata, see on siin Eestimaa kõige ilusam valge mänd, lõunamaa liik. See läks tal peaaegu välja ühel talvel...” Ja neid puid on sel võrguga piiratud alal tublilt üle saja, erinevad oma vägevas elujõus, oma ilu näitamas. Mind võtab nähtu sõnatuks.