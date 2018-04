Heledanahaline eestlane võib päevitades nahapõletuse kätte saada ka 25 minutiga

Päikesekiirguse ultravioletne osa mängib olulist rolli mitmetes biosfääri protsessides. Sellel on mitmeid kasulikke omadusi, kuid ta võib olla suurtes kogustes väga ohtlik näiteks inimese silmadele ja nahale.

Ultraviolettkiirgus on nähtavast valgusest lühema lainepikkusega. Kui valgus on lainepikkustel ca 400-700 nm, siis UV-A kiirgus on vahemikus 315-400 nm ja lühemalaineline UV-B kiirgus vahemikus 280-315 nm.

Päikese UV-kiirguse maapinnani jõudmist piirab Maa atmosfäär. Eriti tugevalt neelab UV-B kiirgust atmosfääris peamiselt 20-25 km kõrgusel olev osoonikiht. Veel lühemalainelisem UV-C kiirgus maapinnani ei jõuagi.

Kui Maal puuduks atmosfääris osoon, siis jõuaks ka osa UV-C kiirgust maapinnani ning elu kuival maal oleks hoopis teistsugune või puuduks üldse. Nii toimib osoon Maa atmosfääris meid kaitsva kihina.

Alates 1985. aastast on täheldatud osoonikihi olulist hõrenemist Antarktika kohal (osooniauk). Nüüd on selgunud, et osooni keemilist hävimist stratosfääris põhjustavad farmaatsiatööstuses ja külmutusseadmetes kasutatavad fluori-, kloori- ja broomiühendid (nn freoonid). Nii võib inimene ise rikkuda oma elukeskkonda ja seada ohtu kogu elu Maal.