HIITE KAITSJA AHTO KAASIK: Rail Balticu ehitusega satub ohtu 700 looduslikku pühapaika

Ain Alvela

“Rüüstatud pühapaigad, hävitatud loodus – et materiaalset kasu saada – ei too õnne. See on räpane ja neetud raha,” muretseb hiite hoidja ning kaitsja Ahto Kaasik.