Hirvo Surva ja Estonia poistekoori 17 kontserdiga Hiina turneel tsenseeriti jumalalaule

Nädal aega enne tuuri algust näitasid hiinlased siiski ootamatut lahkust ja ütlesid, et iga linn, kus esinetakse, võib ise otsustada, kas Estonia Poistekoor saab laval lauluga kõigeväelist Jumalat kiita.

Linnades, millest igaüks rahvaarvult mitu korda suurem kui Eesti, otsustati nii ja naa. “Viiel viimasel kontserdil jäi “Halleluuja” esitamata,” nendib poistekoori peadirigent ja kunstiline juht aastast 2001 Hirvo Surva.

See-eest Cyrillus Kreegi “Taave­ti laulud” kanti igal pool kogu aus ja ilus ette. “See Taavet on üks eesti mees,” selgitas ju Hirvo Surva hiinlastele.

Mariliis Kreintaal

No ja ega ta palju mööda pannud ka. Taavet ise ehk nii väga eestlane polnudki, aga Kreek ise kaheldamatult. Ning usin rahvalaulude töötleja oli ta ka. Kõike seda teades on ehk üllatavgi, et Kreegi laulud hiinlaste kõrvadele nõnda hästi sobisid.

Hiinasse sattusid Eesti poisid pisut kummaliselgi kombel. Igatahes polnud see “kahe riigi vastastikuste kultuurisidemete arendamine”, nagu sellistel puhkudel tavaks eeldada.

Tegelikult uuris Hiina riik, kus poistekooride tava peaaegu pole, lausa Moskvast, kas neil mõnda niisugust koori ei ole. Moskva omakorda vaatas Tallinna ja Riia ja veel mõne paiga poole.

Lõpuks langes liisk – otsuse tegid hiinlased ise – Estonia Poistekoorile, ehkki see ei teinud “kõige odavamat pakkumist”.

Reis sai väga pingeline, aga ka vahva, tõestavad postitused poistekoori leheküljel Facebookis. “Hiina, siit me tuleme!” alustasid poisid ja kandsid optimismist laetud vaimsust viimase ehk 17. kontserdini välja.

Kerge muidugi polnud, igaks ülesastumiseks sõideti järgmisse linna. Seega: hommikul üles, hotellist bussi, sellega lennu- või raudteejaama, siis järgmisse linna, uude hotelli, taas proovi, kontserdile, õhtusöögile, unele. “Vaid neljal-viiel pikemate sõitudega päeval polnud esinemist,” nendib Surva.

Üles astuti vägevates saalides. Nimelt on Hiina, pettununa ühe-lapse-piirangu-põlvkonna hellikuteks kasvatamisest, otsustanud nüüd käituda teisiti. Lapsi on lubatud saada rohkem, aga nood peavad saama hea hariduse, mille hulka kuulub ka harjumus teatris ja kontsertidel käia. Nii ehitataksegi uhkeid kontserdimaju, mis meie mõistes juba palee mõõdu välja annavad.

Kui hoogne see ehitamine on, annab tunnistust tõdemus, et tosina aasta vanust saali nimetatakse juba “traditsioonidega” paigaks.

Ka muus mõttes käib ehitamine Hiinas hooga. Magalad on muidu nagu meilgi, ainult et ükski maja pole madalam kui Swissôtel Tallinnas – selline on Hirvo Surva võrdlus. Tõsi, peatänavatelt kõrvale pöörates võis näha ka hoopis teistsugust pilti. “Varanduslik kihistumine tundub Hiinas päris suur,” lausub dirigent.

Rahvast aga polnudki tänavatel nii palju kui arvati. Jah, poistekoor ei esinenud küll Hiina kõige suuremates linnades, aga väikseimaski neist – ja seda polnud veel peetud korralikumale kaardile kandmist väärivaks – elas neli miljonit inimest.

Vastuvõtt, nagu juba tõdetud, oli igal pool soe. Mõnel pool oli saal mõnusalt täis, teisel pool pisut rohkem täis ja mõnel pool päris täis. Olukorda ilmestab juhtum, kus huvi sundis kontserdi suuremasse ehk 1680 kohaga saali üle viima.

Ning publik tuli kaasa, eriti veel siis, kui dirigent vastu ootusi ka õhtujuhi osa täitma hakkas ning mõned hiinakeelsedki laused kuuldavale tõi. Tõsi, kõigepealt põrutas ta “Tere õhtust!” asemel “Head ööd!”, aga publik jäi vaoshoitult viisakaks ning edaspidi Surva sama sooviga ei alustanud. Küll olid poisid ja noormehed selgeks õppinud hiinakeelse laulu ja see mõjus alati.

Hiina poolt vaadates oli meie koori turnee eesmärk laste ja noorte harimine. Seetõttu oli kavasse küsitud väga erinevat muusikat ning seda pakutigi – Veljo Tormisest Raimond Valgreni ja sealt edasigi. “Eks popmuusikat mõistetakse ikka paremini,” hindab Surva.

Kummalisel, aga ehk hoopis loogilisel moel on publiku muusikakuulamise oskus seotud ka rahaga. “Mida arenenum oli linn, seda haritum publik,” tõdeb Surva 17 kontserdi kogemuse põhjal.

Teatavas mõttes olid meie poisid ka eksootilised. Väljavõte nende leheküljelt Facebookis: “Kohalikud armastavad meid kõikjal salaja ja vähem salaja filmida ja pildistada. Sageli teevad nad meie grupi taustal endast selfie’sid ja sealjuures ei ole neile eriti oluline, kas jääme pildile seljaga või näoga. Julgemad aga küsivad näpuviibutusega ühiseks pildistamiseks luba. Taksosse istudes teeb suure tõenäosusega ka taksojuht sõidu ajal korduvalt tagaistmest pilti ning videokõne koju naisele ja lastele, et autos istuvaid valgeid turiste näidata. Kokatädid ja kelnerid filmivad ja pildistavad sageli ka meie söömist. Pilti paluvad turvamehed ja tänaval möödujad.”