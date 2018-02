Homme hommikul kell 9 kõlavad kõikjal üle Eesti kirikukellad

EELK peapiiskop Urmas Viilma saatis Eesti Vabariik 100 juubeli puhul laiali läkituse, kus kirjutab vabadusest, mida paljud rahvad ei mõista ega ole Eesti rahva kombel kogenud.

„Rahvad, kes pole kunagi kogenud orjapõlve või on ise kandnud alati ainult vallutajate saapaid, ei tea, mida tunneb vabadusse pääsenud tilluke rahvakild. See on pääsemine pimedusest valgusesse, läppunud lehaga kongist avarale väljale sinitaeva all,“ kirjutab Viilma oma läkituses.

„Eesti riik on tõusnud tuhaasemelt. See on olnud kindlasti üks Jumala imedest ja tema lakkamatu õnnistuse nähtav märk,“ kirjutab peapiiskop, kes kutsub oma läkituses üles helistama üle maa kirikute kelli. „Meenutamaks meie riikliku iseseisvumise esimesi hetki, mälestamaks meie riigi rajajaid ja vabaduse eest seisjaid, langenuid ja märtreid ning väljendamaks tänu ja rõõmu Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli puhul, helistada kõikides meie kirikutes 24. veebruari hommikul kell 9 kelli.“

Kuna Eesti iseseisvuse väljakuulutamine oli sündmus, millega Eestimaa ja tema rahva saatus, kõik, mida iial Eesti nimel ette võetakse, usaldati iseseisvuse väljakuulutajate poolt Jumala kaitse ja õnnistuse alla, palub peapiiskop kirikutes iseseisvuspäeva või sellele järgneva pühapäeva jumalateenistusel ette lugeda „Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele“.

Oma üleskutsega kordab peapiiskop Urmas Viilma sajandi eest toimund iseseisvuse väljakuulutamise sündmusi, kui 24. veebruaril 1918 andis Maanõukogu vanematekogu välja Eestimaa Päästmise Komitee päevakäsu nr 2, milles kästi järgmisel päeval kell 9 hommikul helistada kõigi Tallinna kirikute kelli ning lugeda kirikutes ette „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“.