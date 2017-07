HOMSES MAALEHES: Kuidas Jaan Talts Moskvas augustitormi tekitas

See juhtus 1. augustil 1967, NSV Liidu IV rahvaste spartakiaadi tõstevõistluste eelviimasel päeval, kui Jaan Talts esimese poolraskekaallasena maailmas kolme tõste kogusummas ületas 500 kilo piiri. Ühe õhtuga neli maailmarekordit püstitanud Talts sai kokku 502,5 kilogrammi, mida üle ilma spordikanalites nimetati enneolematuks saavutuseks.

Hinnangute kinnituseks valiti Talts maailma 1967. aasta üheksandaks ja NSV Liidu parimaks sportlaseks. Need on saavutused, milleni pole jõudnud ükski teine Eesti sportlane.

Spartakiaad, kus tõstespordis jagati ka NSV Liidu meistrimedalid, oli 1967. aasta tippvõistlus, sest MM- ja EM-võistlused jäid poliitilistel põhjustel ära.

Juba maikuus treeninglaagris Bulgaarias Varnas, mis lõppes võistlustega Sofias, näitas Talts, et kogub kindlalt rekordituure. Tõukamises sai ta maailmarekordi esmakordselt enda nimele 193 kiloga ja kolme tõstega kogus juba 497,5.

Koju jõudnult seadis värske rekordimees sammud kõigepealt maaspordiühingu Jõud esimehe Peeter Teesalu jutule. Sportlane teatas, et tema eesmärk on poolteise kuu pärast võita spartakiaadikuld ning selleks on vaja korralikku ettevalmistuslaagrit.