Hotellitubade kõige räpasemad kohad avastanud uuringu tulemus on üllatav

Veebileht Travelmath on teinud ära tänuväärse töö ja uurinud spetsialistide abiga eri luksusastmega hotellide strateegilisi kohti, et teada saada, millised bakterid, viirused ja parasiidid end neil varjavad.

Uuring viidi üheksas Ameerika Ühendriikide 3-, 4- ja 5-tärni hotellis, kust võeti kokku 36 proovi. Proove võeti kõigi hotellide ühe numbritoa teleripuldilt, laualt, telefonilt ja vannitoa valamukapilt ning neid analüüsiti EmLab P&K teaduslaboris.

Uuring tulemusi saab üldistada ka teistesse riikidesse, sest koristamine sõltub hotellipidajate iseendale seatud nõudmistest ja inimestest, kes koristavad. Ja seda, kuidas koristatakse, ei näe hotelli juhtkond ega klient, olgu siin- või sealpool ookeani.

Näiteks on varjatud kaameraga filmitud videodest selgunud, et koristajad puhastavad tihtipeale valamukapi pindu sama lapiga, millega WC potti. Pealtnäha on pinnad puhtad, aga milliseid baktereid valamukapilt leida võib, näitab ainult laborianalüüs.

Selgus, et keskmine hotellituba on mustem kui tüüpiline kodu või näiteks kool. Mida peaks terviseriskide vähendamiseks tegema?

Lihtsaim moodus on aeg-ajalt käsi pesta. Reisides võiks kaasas olla ka pisike pudel desinfitseeriva vedelikuga või alkoholiga immutatud niisked lapid, mida leiab apteegist. Kui tahad puhtuses kindel olla, saab nendega olulisemad paigad puhastada.

Bakterid, viirused ja parasiidid on kõikjal meie ümber, aga avalikud ruumid on nende levikuks eriti sobivad paigad. Travelmathi uuringus hinnati bakterite rohkust nende kolooniat moodustava ühiku järgi, mille lühendiks on CFU – inglise keeles Colony Forming Unit. See näitab, kui palju on ühes proovis elujõulisi bakterirakukesi.