Hugo Hiibus: mind ei saa mitte keegi kritiseerida, keegi ei oskagi

Kadri Pihelo ml@maaleht.ee RUS

Šarž ei ole Hugo Hiibuse sõnul normaalne joonistamine, vaid üks keeruline asi. Oma tööde keskel tunneb vanameister end hästi. SVEN ARBET

“Loodan, et teil on varutud aega, sest mul on palju rääkida!” hüüab hiljuti 90. juubelisünnipäeva tähistanud Eesti tuntuim šaržikunstnik Hugo Hiibus tervituseks.