Igor Mang on kuulus ka Lätis: astroloog tunti Riia linnas ära

Astroloog Igor Mang on värvikas kuju oma suure halli habeme, keebi, kaabu ja kepiga ning märkamatuks ei jää ta kuskil. Maikuus Riiat väisates juhtus Mangiga tore lugu, kus ta keset linna ära tunti.

"Mul oli Riias vanasti üks sõber, Miša, elas loomaaia juures," rääkis Mang Maalehe veebile. "Igal aastal käisin koos tütrega tal külas."

Neil aastat tagasi aga Miša uppus ning kadus ka kontakt sõbra lastega. "Tütar kogu aeg küsib, isa, millal sa neile külla lähed," tunnistas Mang, et siiani pole aega olnud.

Sel kevadel Riiga minnes vaatas Mang tähekaarti ning nägi, et tähed soodustavad reisimist. "Tulin Riia ülikooli juurest, vaatasin, et kena park, siis võiks pildistada," rääkis astroloog, et palus üht noort meest temast üks kaader teha. Kui pildistamine tehtud, küsis mees: "Ega teie Igor Mang ei ole?"





"See oli Miša poeg, tundis mu ära," rõõmustas Mang. "Üllatav ja liigutav kohtumine. Vaat, mida tähendab astroloogiline abi."





Mišaga sai Igor tuttavaks ajal, mil ta õppis Olustveres mesinikuks. "Korraldasime Suure-Jaanis kristliku ürituse, kuhu tulid kristlased ja hipid nii Eestist, Lätist kui Leedust. Sinna tuli ka Miša ja nii sai meie sõprus alguse," tunnistas Mang, et vestlus Miša pojaga võttis tal lausa pisara silma.





Nõukogudeaegsest hipikultuurist võib aimu saada ka uuest dokumentaalfilmist "Nõukogude hipid", mis linastub kinos Sõprus

Igor Mang