ILOPANGO: Eestlaste kantsid

Läti Henriku castrum on sama mis kants ehk kindlus. Eestlased kutsusid taolisi kaitserajatisi linnadeks, ajaloolaste keeli on see linnus.

Eestlaste tähtsamad linnad olid Sackala Viliende ja Leole, Ugaunia Odempe ja Tharbata, Harieni Warbola, Rotalia Sontagana ja Leal, Vironia Tharwanpe ja Agelinde, Waiga Somelinde ja Riole, Osilia Mone ja Waldia ning mõned veel. Kokku on Eestis leitud ligi 120 kunagist muldvallide, kivide ja palkseinadega tugevdatud ringkindlust.