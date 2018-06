ILOPANGO: Kuidas Tallinn pani Viljandilt sünnipäeva pihta

Täpselt 800 aastat hiljem plahvatas kellegi peas, et see on Tallinna linna esmamainimine ja aeg on juubelit pidada.

Otsustati, et Qlwry (häälda “kaluuri”) on valesti kirja pandud ja õige oleks hoopis Qlwny (häälda “kaluuni”) ehk vene kroonikate Kolõvan, millest sai praegune Tallinn.