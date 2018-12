Ruunikividel on aga kolmel korral kirjas, et keegi mees sai surma, kui käis i uikiku (i vikingu). Eesti keeli, et käis kuskil viikingiks. Paistab, et viikingiks käimine tähendas tollal mingit omamoodi ettevõtmist. Viikingiks minek on kõige lähedasem röövretkele, võib-olla ka kaubaretkele minekuga.