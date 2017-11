Inglite aeg teeb imesid

Heategevussaade “Inglite aeg” on ainus, milles kogutud summa läheb jagamisele saates osalenud abivajajate vahel – kõik annetajad teavad seega täpselt, kelleni nende raha jõuab.

“Meie fenomen ongi olnud selles, et anname iga viimse kui euro otse abivajajale,” ütleb saatejuht Keili Sükijainen. “Me ei toeta suurte keskuste valmimist või heategevusorganisatsioone, kus suur osa rahast võib minna administratiivpoole kuludeks. Iga annetaja tunneb ja näeb, et tema viis või kümme eurot läks tõepoolest otse nende inimeste abistamiseks, ning aasta pärast näevad nad ka seda, kui tohutult on toetus muutnud hädasolijate elusid.”