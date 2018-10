"Inimesed on hakanud kartma surma ja surnuid ning seda on aina enam tunda. Mäletan aega, kui matustel olid leinajatel alati lapsed kaasas, nüüd on seda palju vähem. Mina ütlen, et lapsed lausa tuleb matustele kaasa võtta. Surm on elu lahutamatu osa ja nad peavad sellega ühel hetkel kokku puutuma. Ka lein on elu lahutamatu osa ning täiskasvanud saavad õpetada lapsi, kuidas sellega toime tulla."