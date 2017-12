Ivo Linna: kui näen neid elusid kõrvalt, siis tahaks kuidagigi aidata

“Miks mulle meeldib heategevus?” küsib Ivo Linna.

Ning vastab ise.

“Kui meil on hästi läinud ja kõik tundub olevat korras, siis paljud inimesed meie ümber seda enda kohta öelda ei saa. Kui näen neid elusid kõrvalt, siis mul kripeldab südames. Tahaksin neid kuidagigi aidata. Tean, et ma pole imearst ega jumal, et saaksin teha need inimesed terveks, aga võib-olla on neil tänu meie laulmisele natuke kergem ning nad unustavad kas või mõneks ajaks oma mured ja hädad. Selle saate tegemine puhastab mind.”

“Inglite aja” saatejuht Keili Sükijainen teab, et Eesti inimestele on lohutust ja toetust vajavate inimeste lood hinge läinud.