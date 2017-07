Jaan Elgula: väikesest mõttest sai alguse sari “Originaal ja koopia”

"See võis olla 1990ndate alguses, kui Vikerraadio toimetaja Marje Lenk pakkus mulle võimalust teha “Keskööprogrammi” raames üks sarisaade muusikast. Mõtlesin siis esimese hooga, et paar-kolm saadet suudan ikka välja vedada. Aga läks teisiti, nüüdseks on kogunenud ligi 80 saadet. Hetkel uusi juurde ei tee, aga kindlasti jätkan, kui vähegi võimalus antakse. Arvan, et paarsada saaks ikka kokku.

Kui Facebookis tegin grupi nimega Originaal ja Koopia, kogunes liikmeid 2500. Kõik pole eriti aktiivsed, aga sadakond on sellised, kes otsivad usinasti materjali, saadavad mulle. Tööd on palju, aga see on väga tänuväärne asi.

Nõukogude ajal pandi ju lugudele, mis raadios kõlasid, suvaliste nimedega autorid juurde. Mis teha, aeg oli selline. Ja kui tahtsid, et ilus laul kõlaks raadioeetris, siis lihtsalt tuli võtta patt hingele. Kindlasti oleks pannud iga välismaa loo juurde õige autori nime, aga seda alati ei teadnud."