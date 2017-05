Jaan Lattiku riigivastane jutlus ehk Poliitilise politsei inspektor saab kaebekirja

Selle omal ajal vägisi poliitiliseks pöörata üritatud juhtumi puhul sobib vägagi tsiteerida süüdistatava rolli sattunud Viljandimaa praosti Jaan Lattikut ennast, kes armastas öelda: “Käige minu sõnade, aga mitte minu tegude järgi.”

Viljandi poliitilise politsei inspektor sai 21. veebruaril 1938 järgmise kirja: “Et Jaan Lattikul oli kavatsus teine kõnekoosolek pidada koos professor Jaan Tõnissoniga 19. veebruaril 1938, kuid Jaan Tõnissonil Viljandis kõnelemine keelati, siis seetõttu on Jaan Lattik oma agentide kaudu levitanud jutte, et ka temal enesel olevat politsei poolt keelatud kõnekoosolekute pidamine, mispärast ta võivat oma rahvaga rääkida ainult kirikus.”

Sellest piisas, et ametnikud kiiresti tegutsema asusid. Poliitilise politsei assistent Viljandis Enn Tali andis korralduse algatada juurdlus. 3. ja 4. veebruaril kuulati üle hulk inimesi, kes olid 20. veebruari jutluse ajal viibinud Pauluse kirikus.

Riigi bürokraatiamasinas ringles Jaan Lattiku jutluse asi veel mitu kuud. Lõpuks saabus poliitilise politsei komissarile Pärnus siseministeeriumi poliitilise talituse kiri...