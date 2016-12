"Ma lähengi nüüd jaanuaris jälle kolmeks kuuks Vaiksele ookeanile. Panama–Tahiti, umbes 7000 km. Minu hea sõbra Heiti Hääle laev läheb võistlema, kes kõige kiiremini üle Vaikse ookeani sõidab," rääkis Jaan Tätte.

Ajalehele Meie Maa antud intervjuus tunnistas Jaan Tätte, et eelmise reisi ajal sai temal ja Marko Matverel mõneks ajaks teineteisest isu täis, kuid nüüd suheldakse taas. "Kui oled kaks aastat teise mehega (muheleb) ühes voodis maganud, siis ei ole pärast kohe sellist tunnet, et oo, saame kokku. Aga nüüd, kui kohtume, siis on imelugu – mõlemal lähevad silmad niiskeks," tõdes ta.